В угле ABC ABgt;BCgt;AC. Найдите угол A, угол B, угол C. Если известно, что один из углов треугольника равен 120 градусов, а другой 40 градусов
Геометрия
В угле ABC ABgt;BCgt;AC. Найдите угол A, угол B, угол C. Если известно, что один из углов треугольника равен 120 градусов, а другой 40 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+B+C=180 градусов (по Теореме о сумме углов треугольника)}Находим третий угол (неизвестный): 180 - (120+40)=20 г AB - большая сторона (по усл.) => C=120 гр. т.к. против большей стороны лежит больший уголAC - меньшая сторона (по усл.) =>B=180 - (120+40)=20 гр. (т.к. против наименьшей стороны лежит наименьший угол) => A= 40 (по усл.) Ответ: A=40 гр.; B=20 гр ; C=120 гр.
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