В уютном кафе,об интересном кино,в картофельное пюре,на московском метро. Над песчаным берегом,под большим муравейником,с праздничным днем,перед осиной рощей. В соседнюю рощу,на пушистую ель,с чистою водою,под холодную воду. ...

Гость: Гость:

1) в уютном кафе - П.п. (в чём?) 2) об интересном кино - П.п. (о чём?) 3) в картофельном пюре - П.п. (в чём?) 4) на московском метро - П.п. (на чём?) 5) над песчаным берегом - Т.п. (над чем?) 6) под большим муравейником - Т.п. (под чем?) 7) с праздничным днём - Т.п. (с чем?) 8) перед осиновой рощей - Т.п. (перед чем?) 9) в соседнюю рощу - В.п. (во что?) 10) на пушистую ель - В.п. (на что?) 11) с чистою водою - Т.п. (с чем?) 12) под холодную воду - В.п. (под что?) В соседнюю рощу: соседнюю - прилаг. (какую?), соседний - н.ф., ж.р., В.п., ед.ч., в предлож. явл-ся определением