В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для двух курсов, по 320 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 20...
Математика
В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для двух курсов, по 320 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 20 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320*2=640(уч) всего привезли 2) 20*9=180(уч) умещается в одном шкафу 3) 640:180=3,5555.. (шк) нужно. Значит, полностью заполнятся только 3 шкафа Ответ: 3 шкафа
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