В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 день завтра за проданные костюмы получили а во второй день Запиши выражение которое обозначает цену костюма

Математика

В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 день завтра за проданные костюмы получили а во второй день Запиши выражение которое обозначает цену костюма

Автор: Гость