В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 день завтра за проданные костюмы получили а во второй день Запиши выражение которое обозначает цену костюма
Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене 1 день завтра за проданные костюмы получили а во второй день Запиши выражение которое обозначает цену костюма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50в один и во второй 50
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