В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. В первый день за проданные костюмы получили А руб., во второй день за проданные костюмы получили - С руб. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма....
Математика
В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. В первый день за проданные костюмы получили А руб., во второй день за проданные костюмы получили - С руб. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма. (ПЖ, вставьте вместо А руб и С руб цифры, записавая так: (А+С) : 100 = ????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=1765руб. С=2235руб. (2235+1765):100=40(руб.)-стоит 1 костюм. Ответ: 40 рублей.
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