В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. В первый день за проданные костюмы получили А руб., во второй день за проданные костюмы получили - С руб. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма....

Математика

В универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. В первый день за проданные костюмы получили А руб., во второй день за проданные костюмы получили - С руб. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма. (ПЖ, вставьте вместо А руб и С руб цифры, записавая так: (А+С) : 100 = ????????

Автор: Гость