В Универмаге за день продали 52 одинаковых для детских пальто 38 костюмов по той же ??ене что и и пальто за пальто получили на к р .Больше чем за костюмы . Запиши выражения которые обозначают 1)цену каждой вещи 2) сколько денег...

Математика

В Универмаге за день продали 52 одинаковых для детских пальто 38 костюмов по той же ??ене что и и пальто за пальто получили на к р .Больше чем за костюмы . Запиши выражения которые обозначают 1)цену каждой вещи 2) сколько денег получили за пальто и костюмы в отдельности

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