в универмаге за день продали 52 одинаковых детских пальто и 38 костюмов по той же цене,что и пальто.за пальто получили на k рублей больше чем за костю мы.запиши выражение,которые обозначают 1)цену каждой вещи 2)скольк...

в универмаге за день продали 52 одинаковых детских пальто и 38 костюмов по той же цене,что и пальто.за пальто получили на k рублей больше чем за костю мы.запиши выражение,которые обозначают 1)цену каждой вещи 2)сколько денег получили за пальто и костюмы в отдельности решите пожалуйста с объяснением!!!!!