в универмаге за день продали 52 одинаковых детских пальто и 38 костюмов по той же цене,что и пальто.за пальто получили на k рублей больше чем за костю мы.запиши выражение,которые обозначают 1)цену каждой вещи 2)скольк...
в универмаге за день продали 52 одинаковых детских пальто и 38 костюмов по той же цене,что и пальто.за пальто получили на k рублей больше чем за костю мы.запиши выражение,которые обозначают 1)цену каждой вещи 2)сколько денег получили за пальто и костюмы в отдельности решите пожалуйста с объяснением!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение задачи (52-38):к цена каждой вещи 52*((52-38):К) получили денег за пальто 38*((52-38):к) получили денег за костюмы