В уравнении х2 =а вместо а запишите такое число , чтобы уравнение имело два рационалных корня , имело два иррациональных корня и не имело действительных корней

Алгебра
В уравнении х2 =а вместо а запишите такое число , чтобы уравнение имело два рационалных корня , имело два иррациональных корня и не имело действительных корней
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Ответ(ы):
Гость:
1)x=25 x=-5 U x=5 2)x=7 x=-√7 U x=√7 3)x=-8 x
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