В уравнении х2 =а вместо а запишите такое число , чтобы уравнение имело два рационалных корня , имело два иррациональных корня и не имело действительных корней

Алгебра

В уравнении х2 =а вместо а запишите такое число , чтобы уравнение имело два рационалных корня , имело два иррациональных корня и не имело действительных корней

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