В урне 3 белых и 5 черных шаров из урны вынимают одновременно 2 шара. какое событие более вероятно:а)шары одного цвета,в)шары разных цветов?

Всего шаров 8. Вероятность извлечь первым белый шар равна 3/8, остаётся 7 шаров из них 2 белых. Вероятность извлечь второй белый шар 2/7. Вероятность что первый и второй белые шары Р=3/8*2/7=6/56=0,11 Аналогично находим что оба шара черные Р=5/8*4/7=20/56=0,36 Вероятность что оба шара одного цвета (или оба белые или оба черные) Р=Р+Р=0,11+0,36=0,47 Вероятность что первый белый, а второй черный Р=3/8*5/7=15/56=0,27 Вероятность что первый черный, а второй белый Р=5/8*3/7=15/56=0,27 Вероятность что шары разного цвета Р=Р+Р=0,27+0,27=0,54 Ответ: более вероятно событие в) - шары разных цветов