В устойчивых выражениях замены в словах суффиксы. Записать их правильно. Брать по?? своё крылышки. Бросился в глазки. Держать носик по ветерку

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В устойчивых выражениях замены в словах суффиксы. Записать их правильно. Брать по?? своё крылышки. Бросился в глазки. Держать носик по ветерку

Автор: Гость