В устойчивых выражениях замены в словах суффиксы. Записать их правильно. Брать по?? своё крылышки. Бросился в глазки. Держать носик по ветерку
Русский язык
В устойчивых выражениях замены в словах суффиксы. Записать их правильно. Брать по?? своё крылышки. Бросился в глазки. Держать носик по ветерку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брать под свое крыло. Бросится в глаза. Держать нос по ветру.
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