В вагоне находится 60 контейнеров трёх видов: контейнеры первого вида массой 0,5 т, второго вида — 0,4 т, третьего вида — 0,3 т. Стоимость одного контейнера каждого вида — соответственно 800, 700 и 600 зедов (зед — условная ден...

Математика

В вагоне находится 60 контейнеров трёх видов: контейнеры первого вида массой 0,5 т, второго вида — 0,4 т, третьего вида — 0,3 т. Стоимость одного контейнера каждого вида — соответственно 800, 700 и 600 зедов (зед — условная денежная единица). Общая масса всех контейнеров — 25 т. Какова их общая стоимость?

Автор: Гость