В вагоне находится 60 контейнеров трёх видов: контейнеры первого вида массой 0,5 т, второго вида — 0,4 т, третьего вида — 0,3 т. Стоимость одного контейнера каждого вида — соответственно 800, 700 и 600 зедов (зед — условная ден...
Математика
В вагоне находится 60 контейнеров трёх видов: контейнеры первого вида массой 0,5 т, второго вида — 0,4 т, третьего вида — 0,3 т. Стоимость одного контейнера каждого вида — соответственно 800, 700 и 600 зедов (зед — условная денежная единица). Общая масса всех контейнеров — 25 т. Какова их общая стоимость?
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