В ванну набрали воду за 24 мин через кран из которого вода льется со скоростью 5 л в ??инуту сколко литров за минуту должно выливаться из ванны чтобыза 30 мин она опустела

Математика

В ванну набрали воду за 24 мин через кран из которого вода льется со скоростью 5 л в ??инуту сколко литров за минуту должно выливаться из ванны чтобыза 30 мин она опустела

Автор: Гость