В ванну набрали воду за 24 мин через кран из которого вода льется со скоростью 5 л в ??инуту сколко литров за минуту должно выливаться из ванны чтобыза 30 мин она опустела
Математика
В ванну набрали воду за 24 мин через кран из которого вода льется со скоростью 5 л в ??инуту сколко литров за минуту должно выливаться из ванны чтобыза 30 мин она опустела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в ванне воды 5*24=120л 120:30=4л/м
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