В ванну налили 50 л воды при температуре 15с и 30 л воды при температуре 75с . пренебрегая тепловыми потерями , найдите установившуюся в ванне температуру Решите плиз)))) Вопрос жизни и смерти((

Физика
В ванну налили 50 л воды при температуре 15с и 30 л воды при температуре 75с . пренебрегая тепловыми потерями , найдите установившуюся в ванне температуру Решите плиз)))) Вопрос жизни и смерти((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодная вода нагревается: Q1=4200*50*(t-15) Горячая вода остывает: Q2=4200*30*(75-t) Пренебрегаем тепловыми потерями: Q1=Q2 4200*50*(t-15)=4200*30*(75-t) 5*(t-15)=3*(75-t) 5*t-75=225-3*t 8*t=300 t=37,5 °C  (чуть выше температуры человеческого тела)
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