В ванну налили 50 л воды при температуре 15с и 30 л воды при температуре 75с . пренебрегая тепловыми потерями , найдите установившуюся в ванне температуру Решите плиз)))) Вопрос жизни и смерти((

Физика

В ванну налили 50 л воды при температуре 15с и 30 л воды при температуре 75с . пренебрегая тепловыми потерями , найдите установившуюся в ванне температуру Решите плиз)))) Вопрос жизни и смерти((

Автор: Гость