В ванну налили и смешали 50 литров воды при температуре 80 градусов цельсия и 120 литров воды при температуре 20 градусов цельсия. Определите конечную температуру воды в ванне, если потери на нагревание окружающей среды состави...
Физика
В ванну налили и смешали 50 литров воды при температуре 80 градусов цельсия и 120 литров воды при температуре 20 градусов цельсия. Определите конечную температуру воды в ванне, если потери на нагревание окружающей среды составили 20% отданной горячей водой теплоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cmt 1) Q=4200*50*80=16800000. 2) Q=4200*120*20=10080000. 3) Q(общ)= 16800000+10080000=26880000. 4) Теперь примем ввиду потери энергии. Q=26880000*80%=21504000. 5) Теперь рассчитаем температуру: Q=cmt=21504000. t=21504000/cm t=21504000/4200*(50+120) t=21504000/714000≈31°С Ответ: 31°С
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