В ванну налили и смешали 50 литров воды при температуре 80 градусов цельсия и 120 литров воды при температуре 20 градусов цельсия. Определите конечную температуру воды в ванне, если потери на нагревание окружающей среды состави...

Физика

В ванну налили и смешали 50 литров воды при температуре 80 градусов цельсия и 120 литров воды при температуре 20 градусов цельсия. Определите конечную температуру воды в ванне, если потери на нагревание окружающей среды составили 20% отданной горячей водой теплоты.

Автор: Гость