В вашу местность дует ветер с территории с давлением 765 мм рт.ст. В каком случае ветер сильнее-если у вас атмосферное давление 760 мм рт.ст. или 755 мм рт.ст?
География
В вашу местность дует ветер с территории с давлением 765 мм рт.ст. В каком случае ветер сильнее-если у вас атмосферное давление 760 мм рт.ст. или 755 мм рт.ст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем меньше давление, тем сильнее дует туда ветер
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