В вашу местность дует ветер с территории с давлением 765 мм рт.ст. В каком случае ветер сильнее-если у вас атмосферное давление 760 мм рт.ст. или 755 мм рт.ст?

География

В вашу местность дует ветер с территории с давлением 765 мм рт.ст. В каком случае ветер сильнее-если у вас атмосферное давление 760 мм рт.ст. или 755 мм рт.ст?

Автор: Гость