В вазе было 20 конфет.Сначала Валя съела несколько конфет,затем Юра съел 4конфеты.П??сле этого в вазе осталось 13 конфет. Сколько конфет съела Валя . Помогите составить и решить задачу
Математика
В вазе было 20 конфет.Сначала Валя съела несколько конфет,затем Юра съел 4конфеты.П??сле этого в вазе осталось 13 конфет. Сколько конфет съела Валя . Помогите составить и решить задачу
Ответ(ы):
Гость:
20-4=16 сьел юра 13+3=16 валя съела 3 конфеты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста) Найдите сумму всех значений а,при которых дробь 1)а/8-правильная 2)8/а-неправильная 2)задача. У Максима было 10 ябло...
Математика
Каждой лошади в сутки дают 3 кг овса. Рассчитайте расход овса в килогаммах для одной ,двух и трех лошадей на 1,3.10,20,И 30 СУТОК