В вазе было 20 конфет.Сначала Валя съела несколько конфет,затем Юра съел 4конфеты.П??сле этого в вазе осталось 13 конфет. Сколько конфет съела Валя . Помогите составить и решить задачу

Математика

В вазе было 20 конфет.Сначала Валя съела несколько конфет,затем Юра съел 4конфеты.П??сле этого в вазе осталось 13 конфет. Сколько конфет съела Валя . Помогите составить и решить задачу

Автор: Гость