В ведро надоили 8л. Молока.как при помощи бидонов вместимостью 5л и 3л.разделить пополам молоко из ведра?

Математика
В ведро надоили 8л. Молока.как при помощи бидонов вместимостью 5л и 3л.разделить пополам молоко из ведра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый и второй бидон налить по 3 литра молока
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