В вершинах сосен и лиственниц разбросанных по этой скале вдруг вспыхнула крупная звезда. Поставить знаки препинания и разобрать (части речи главное и сказуемое)и предложение

Русский язык
В вершинах сосен и лиственниц разбросанных по этой скале вдруг вспыхнула крупная звезда. Поставить знаки препинания и разобрать (части речи главное и сказуемое)и предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а другие части речи можно еще и сущ и гл и остальные тогда будет лучший ответ
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