В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"

История

В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"

Автор: Гость