В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"
История
В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух военных лагерей вышли одновременно навстречу друг другу две роты солдат. ??дна рота идет со скоростью 5км/час а другая со скоростью 6км/час...
Английский язык
Помогите!!!! open the brackets. Put the verbs into the Present Perfect. 1.he never (to be) to Novgorod. 2.my little brother just (to clean) ...
Обществознание