В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"

История
В виде плана ответить на вопрос:"В чем состояли главные причины отказа Александра 1 от проведения реформ в начале 20-x гг.?"
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