В воде отрожались обрывистый берег высокие сосны и проходившие мимо белые парохо??ы. Где здесь надо поставить запятую.

Русский язык

В воде отрожались обрывистый берег высокие сосны и проходившие мимо белые парохо??ы. Где здесь надо поставить запятую.

Автор: Гость