В воде отрожались обрывистый берег высокие сосны и проходившие мимо белые парохо??ы. Где здесь надо поставить запятую.
Русский язык
В воде отрожались обрывистый берег высокие сосны и проходившие мимо белые парохо??ы. Где здесь надо поставить запятую.
Ответ(ы):
Гость:
В воде отражались обрывистый берег, высокие волны и проходившие мимо пароходы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления сметаны повар взял 4 пакета молока вместимостью 1 л, 2 пакета мол??ка вместимостью 750 куб. см и 2 пакета вместимостью 500 куб. с...
Қазақ тiлi
Русский язык
Оля за два дня прочитала половину всех страниц книги причем 4 из них она прочитала в первый день сколько страниц в книге если в первый день она про...
Русский язык
Составьте словосочетания прилагательное+существительное,чтобы пояснить род сле??ующих существительных:Миссисипи,Токио,салями,сулугуни,жюри,ВУЗ,тюль...