В воду погружено тело объемом 100 см3.Определите значение выталкивающей силы,дейст??ующей на это тело.Плотность воды1000кг/м3

Физика

В воду погружено тело объемом 100 см3.Определите значение выталкивающей силы,дейст??ующей на это тело.Плотность воды1000кг/м3

Автор: Гость