В воду погружено тело объемом 100 см3.Определите значение выталкивающей силы,дейст??ующей на это тело.Плотность воды1000кг/м3

Физика
В воду погружено тело объемом 100 см3.Определите значение выталкивающей силы,дейст??ующей на это тело.Плотность воды1000кг/м3
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Гость:
Для решения этой задачи нужно знать одну простую формулу Fa=PжVтg
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