В вольере сидят фазаны и кролики всего у них 12 голов и 34 ноги сколько фазанов и ско??ько кроликов в вольере решите задачу через уравнение через ОДНУ НЕИЗВЕСТНУЮ
Математика
В вольере сидят фазаны и кролики всего у них 12 голов и 34 ноги сколько фазанов и ско??ько кроликов в вольере решите задачу через уравнение через ОДНУ НЕИЗВЕСТНУЮ
Ответ(ы):
Гость:
X - количество кроликов 12-x - количество фазанов 4x+2*(12-x)=34 4x-2x=34-24 2x=10 x=5 - количество кроликов 12-5=7 - количество фазанов
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