В вольере сидят фазаны и кролики всего у них 12 голов и 34 ноги сколько фазанов и ско??ько кроликов в вольере решите задачу через уравнение через ОДНУ НЕИЗВЕСТНУЮ

Математика

В вольере сидят фазаны и кролики всего у них 12 голов и 34 ноги сколько фазанов и ско??ько кроликов в вольере решите задачу через уравнение через ОДНУ НЕИЗВЕСТНУЮ

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