В волшебной пещере Алладин нашел сундук с сокровищами,в котором перстней было на 185 больше,чем браслетов. также известно,что перстней было в 6 раз больше,чем браслетов. сколько перстней и сколько браслетов было в сундуке?

Математика

В волшебной пещере Алладин нашел сундук с сокровищами,в котором перстней было на 185 больше,чем браслетов. также известно,что перстней было в 6 раз больше,чем браслетов. сколько перстней и сколько браслетов было в сундуке?

Автор: Гость