В волшебной пещере Алладин нашел сундук с сокровищами,в котором перстней было на 185 больше,чем браслетов. также известно,что перстней было в 6 раз больше,чем браслетов. сколько перстней и сколько браслетов было в сундуке?
Математика
В волшебной пещере Алладин нашел сундук с сокровищами,в котором перстней было на 185 больше,чем браслетов. также известно,что перстней было в 6 раз больше,чем браслетов. сколько перстней и сколько браслетов было в сундуке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х - будет браслетовперстней х+185 или 6хх+(х+185)=х+6х2х+185=7х185=7х-2х185=5хх=185:5х=37 браслетов37*6=222 перстней или 37+185=222по проще х-будут браслеты, а 6*х т.е. 6х-перстни6х-х=1855х=185х=185:5х=37-браслетов37*6=222 перстни
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