В волшебной шляпе находятся все буквы английского алфавита,кроме четырёх,которые входят в слово,необходимое героям русских сказок для общения с английскими сказочными героями. Известные буквы: C d b y f t p w r j h x o q k u z...
Английский язык
В волшебной шляпе находятся все буквы английского алфавита,кроме четырёх,которые входят в слово,необходимое героям русских сказок для общения с английскими сказочными героями. Известные буквы: C d b y f t p w r j h x o q k u z m i v n g. Составьте слово из четырёх неизвестных букв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово please ( пожалуйста )
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