В) выразите мнение о Том какая из двух дробей правильная дробь и дробь обратная да??ной расположена ближе 1 ответ обоснуйте. пожалуйста помогите
Математика
В) выразите мнение о Том какая из двух дробей правильная дробь и дробь обратная да??ной расположена ближе 1 ответ обоснуйте. пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, обратная дробь данному,потому что обратная дробь будет неправильным, то есть Числитель будет больше знаменателья. А если делимое больше делителя, частное больше 1.например,3/7 правильная дробь, а 7/3 будет неправильным и больше 1
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