В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны
История
В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны
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Гость:
1)мануфактурапрлаоллпк
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