В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны

История

В XVII в причиной голода населения Европы были: 1) мануфактура 2) низкие урожаи 3)набеги норманов 4)междоусобные феодальные войны

Автор: Гость