В январе двумя бригадами рабочих завода совместно было изготовлено 150 изделий. В феврале первая бригада изготовила на 30% изделий больше, чем в январ е. Вторая бригада изготовила в феврале на 20% меньше, чем в январе. Таким образом, в феврале число изделий, изготовленных первой бригадой, было на 27 штук больше, чем второй бригадой. Сколько изделий изготовили в январе первая и вторая бригада по отдельности?