В январе двумя бригадами рабочих завода совместно было изготовлено 150 изделий. В феврале первая бригада изготовила на 30% изделий больше, чем в январ е. Вторая бригада изготовила в феврале на 20% меньше, чем в январе...
В январе двумя бригадами рабочих завода совместно было изготовлено 150 изделий. В феврале первая бригада изготовила на 30% изделий больше, чем в январ е. Вторая бригада изготовила в феврале на 20% меньше, чем в январе. Таким образом, в феврале число изделий, изготовленных первой бригадой, было на 27 штук больше, чем второй бригадой. Сколько изделий изготовили в январе первая и вторая бригада по отдельности?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х изд. - изготовила первая бригада в январе (150-х) изд. - изготовила вторая бригада в январе (х+0,3х) изд. - изготовила первая бригада в феврале (150-х)-0,2(150-х) изд. - изготовила вторая бригада в феврале х+0,3х-((150-х)-0,2(150-х))=27 1,3х-(150-х-30+0,2х)=27 1,3х-120-+0,8х=27 2,1х=27+120 2,1х=147 х=147:2,1 х=70 изд. - изготовила первая бригада в январе 150-70=80 изд. - приготовила вторая бригада в январе