В ящике 10 стандартных деталей и 3 нестандартных, на ощупь неотличимых. Токарь берёт сразу две детали. Найти вероятность того, что среди них окажутся: а) ровно одна стандартна я; б) ровно две нестандартные.
В ящике 10 стандартных деталей и 3 нестандартных, на ощупь неотличимых. Токарь берёт сразу две детали. Найти вероятность того, что среди них окажутся: а) ровно одна стандартна я; б) ровно две нестандартные.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)1/10=0.1 2)2/3=0.6 Это очень просто,благоприятное,т.е искомое к общему