В ящике находится 5 черных, 6 красных, 8 зеленых и 3 синих шарика. Из нее наугад вынимают один шарик. Найдите вероятность того, что этот шарик не черная.
Алгебра
В ящике находится 5 черных, 6 красных, 8 зеленых и 3 синих шарика. Из нее наугад вынимают один шарик. Найдите вероятность того, что этот шарик не черная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего шариков 5+6+8+3=22 Вероятность, что шарик черный = 5/22=0,22727272......=23% Вероятность, что шарик не черный = 100 % - 23 % = 77% Ответ: 77 %
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