В ящике находится 5 черных, 6 красных, 8 зеленых и 3 синих шарика. Из нее наугад вынимают один шарик. Найдите вероятность того, что этот шарик не черная.

Алгебра

В ящике находится 5 черных, 6 красных, 8 зеленых и 3 синих шарика. Из нее наугад вынимают один шарик. Найдите вероятность того, что этот шарик не черная.

Автор: Гость