В задаче предполагается, что случайные отклонения контролируемого размера детал??, изготов-ленной станком-автоматом, от проектируемого размера подчиняется нормальному закону распре-деления со средним квадратическим отклонением ...
Математика
В задаче предполагается, что случайные отклонения контролируемого размера детал??, изготов-ленной станком-автоматом, от проектируемого размера подчиняется нормальному закону распре-деления со средним квадратическим отклонением b = 18 (мм) и математическим ожиданием а=0 . Деталь, изготовленная станком-автоматом, считается годной, если отклонение ее контролируемого размера от проектируемого по абсолютной величине не превышает m = 30 (мм). Сколько процентов годных деталей изготовляет станок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Вычисляем отклонение в параметра в СКО k =m/b = 30/18 = 1 2/3 ~ 1.67 2) По кривой нормального распределения находим процент для к= 1 2/3 Нужны таблицы нормального распределения.. +/-1* СКО = 68% и +-/ 2*СКО = 95% Нам надо для +/- 1,67*СКО = ? У меня получилось р(3+1 2/3) = р(4 2/3= 0,999 р(3- 1 2/3) = р(1 1/3) = 0,15986 И находим разность ~ 0,84 ~ 84% - ОТВЕТ
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