В задаче предполагается, что случайные отклонения контролируемого размера детал??, изготов-ленной станком-автоматом, от проектируемого размера подчиняется нормальному закону распре-деления со средним квадратическим отклонением ...

Математика

В задаче предполагается, что случайные отклонения контролируемого размера детал??, изготов-ленной станком-автоматом, от проектируемого размера подчиняется нормальному закону распре-деления со средним квадратическим отклонением b = 18 (мм) и математическим ожиданием а=0 . Деталь, изготовленная станком-автоматом, считается годной, если отклонение ее контролируемого размера от проектируемого по абсолютной величине не превышает m = 30 (мм). Сколько процентов годных деталей изготовляет станок?

Автор: Гость