В загородном лагере за 3 летних месяца отдохнуло 700 ребят. Из них в июне 220человек а а июле 180.Поставь вопросы. Помогите написать условия я попробовала но неполучилось

Июнь- 220. на? ребят всего Июль-180. больше. 700р Август-? чем Июль Решение : 700 -(180+200)=320 ребят -Август 320-180= 140 - на? больше Ответ:В Августе ребят на 140 больше чем в Июле