В закрытом прочном сосуде смешали 8л хлора с 12л водорода и смесь взорвали. Какой объем хлороводорода получился? Какой газ и в каком объеме остался в избытке? Пожалуйста в в иде фотки
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В закрытом прочном сосуде смешали 8л хлора с 12л водорода и смесь взорвали. Какой объем хлороводорода получился? Какой газ и в каком объеме остался в избытке? Пожалуйста в в иде фотки
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение : принимаем один газ за х(Cl2) 12 x Н2+CL2=2HCl 22,4 22,4 12------------------x 22,4------------22,4 х=22,4*12/22,4=12 нужно хлора 12 л, а его 8, следовательно Н2 избыток решаем на хлор 8 х Н2+CL2=2HCl 22,4 44,8 8-------------------------х 22,4--------------------44,8 х=8*4,8/22,4=16 л кислоты находим остаток (Н2) 12-8=4 л
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