В закрытом прочном сосуде смешали 8л хлора с 12л водорода и смесь взорвали. Какой объем хлороводорода получился? Какой газ и в каком объеме остался в избытке? Пожалуйста в в иде фотки

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В закрытом прочном сосуде смешали 8л хлора с 12л водорода и смесь взорвали. Какой объем хлороводорода получился? Какой газ и в каком объеме остался в избытке? Пожалуйста в в иде фотки

Автор: Гость