В зале слева от прохдново коридора 8 рядов справа 6 рядов.Влевом ряду 60 кресел а вправом на 24 кресел менеше.Сколько всего кресел

Математика

В зале слева от прохдново коридора 8 рядов справа 6 рядов.Влевом ряду 60 кресел а вправом на 24 кресел менеше.Сколько всего кресел

Автор: Гость