В зале слева от прохдново коридора 8 рядов справа 6 рядов.Влевом ряду 60 кресел а вправом на 24 кресел менеше.Сколько всего кресел
Математика
В зале слева от прохдново коридора 8 рядов справа 6 рядов.Влевом ряду 60 кресел а вправом на 24 кресел менеше.Сколько всего кресел
Ответ(ы):
Гость:
60-24=36 кресел в одном правом ряду 36*6=216 кресел в 6 ти правых рядах 60*8=480 кресел в левых восьми рядах 480+216=696 кресел всего.
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