В зале стоит несколько скамеек.Если на каждую скамейку сядут 2 ученика, то 7 ученик??в останутся без мест, если же на каждую скамейку сядут 3 ученика, то 5 скамеек останутся свободными. Узнай число учеников и количество скамеек...

Математика
В зале стоит несколько скамеек.Если на каждую скамейку сядут 2 ученика, то 7 ученик??в останутся без мест, если же на каждую скамейку сядут 3 ученика, то 5 скамеек останутся свободными. Узнай число учеников и количество скамеек в зале.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х - кол-во скамеек у - кол-во учеников Составляем систему линейных ур-ний: х*2=у-7 отсюда выразим у=2х+7 у/3=х-5 подставим во 2-е ур-ние: (2х+7)/3=х-5  / (*3) 2х+7=3х-15 7+15=3х-2х х=22 скамейки у=2х+7=2*22+7=51 ученик Ответ: В зале 22 скамейки и 51 ученик.
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