В зале стоит несколько скамеек.Если на каждую скамейку сядут 2 ученика, то 7 ученик??в останутся без мест, если же на каждую скамейку сядут 3 ученика, то 5 скамеек останутся свободными. Узнай число учеников и количество скамеек...

Математика

В зале стоит несколько скамеек.Если на каждую скамейку сядут 2 ученика, то 7 ученик??в останутся без мест, если же на каждую скамейку сядут 3 ученика, то 5 скамеек останутся свободными. Узнай число учеников и количество скамеек в зале.

Автор: Гость