В записи ***** умножить на ***=******1 замените звездочки нулями и единицами та чтобы получилось верное равенство
Разное
В записи ***** умножить на ***=******1 замените звездочки нулями и единицами та чтобы получилось верное равенство
Ответ(ы):
Гость:
10001*101=1010101 Но можно сделать так, что оба множителя и начинались и заканчивались числом 1. Я ВАМ предлагаю, а ВЫ там по ходу дела решите как ВАМ будет удобнее!
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