В зависимости от лексического значения слов объедените их в четыре группы.Как каждую группу можно назвать?Жук,бабочка,голубь,заяц,ёрш,карась,носорог,скворец,дрозд,комар,медведь.

Русский язык

В зависимости от лексического значения слов объедените их в четыре группы.Как каждую группу можно назвать?Жук,бабочка,голубь,заяц,ёрш,карась,носорог,скворец,дрозд,комар,медведь.

Автор: Гость