В зависимости от лексического значения слов объедените их в четыре группы.Как каждую группу можно назвать?Жук,бабочка,голубь,заяц,ёрш,карась,носорог,скворец,дрозд,комар,медведь.
Русский язык
В зависимости от лексического значения слов объедените их в четыре группы.Как каждую группу можно назвать?Жук,бабочка,голубь,заяц,ёрш,карась,носорог,скворец,дрозд,комар,медведь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомые животные рыбы и птицы
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