В жаркий день вывела гусыня гусят на прогулку. Она показывала деткам большой мир. ??ир был зеленым и радостным. Вдруг появились черные тучи. Начался дождь. Потом пошел крупный град. Гусыня прикрыла крыльями гусят. Скоро все ути...

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В жаркий день вывела гусыня гусят на прогулку. Она показывала деткам большой мир. ??ир был зеленым и радостным. Вдруг появились черные тучи. Начался дождь. Потом пошел крупный град. Гусыня прикрыла крыльями гусят. Скоро все утихло. Мать тихо подняла крылья. Крылья были все изранены.Зато гусята остались живы.Желтенькие комочки разбежались по траве. Мать была счастлива. определить падеж у существительных

Автор: Гость