В железной руде содержатся железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа по??учится из 324 т руды?
Математика
В железной руде содержатся железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа по??учится из 324 т руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай суміш це Х тоді заліза Х * (7:2) , або 3,5Х Тоді маємо вираз 3,5Х+Х=324т 4,5Х=324т Х=324:4,5 = 72 т (суміші) Заліза в 3,5р більше, а саме 72т*3,5 = 252т заліза знаходиться у 324т руди.
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