В железной руде содержатся железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа по??учится из 324 т руды?

Математика

В железной руде содержатся железо и примеси в отношении 7:2. Сколько тонн железа по??учится из 324 т руды?

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