В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ел...

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В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ельник. Все деревья обвешаны КРУПНЫМИ ШИШКАМИ. Шишек так много, что под их тяжестью склонились концы ветвей. 1.) у прилагательных графически обозначьте окончания, укажите род, число, падеж. 2.) определите синтаксическую роль выделенных слов, подчеркните их как члены предложения. если что, то слова большими буквами это (выделенные слова)

Автор: Гость