В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ел...
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В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ельник. Все деревья обвешаны КРУПНЫМИ ШИШКАМИ. Шишек так много, что под их тяжестью склонились концы ветвей. 1.) у прилагательных графически обозначьте окончания, укажите род, число, падеж. 2.) определите синтаксическую роль выделенных слов, подчеркните их как члены предложения. если что, то слова большими буквами это (выделенные слова)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнем окончание ЕМ, м.р., Т.п., холодное окончание ОЕ, ср.р., В.п., тусклое окончание ОЕ, ср.р. В.п., лесную окончание УЮ, ж.р., В.п., крупными окончание ЫМИ, мн.ч., Т.п.
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