В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ел...

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В ЗИМНЕМ тумане ВСТАЁТ ХОЛОДНОЕ, ТУСКЛОЕ солнце. Спит заснеженный лес. Кажется, вс?? живое замерло от этой стужи- ни звука, только изредка потрескивают от мороза деревья. Я выхожу на ЛЕСНУЮ поляну. За поляной - густой старый ельник. Все деревья обвешаны КРУПНЫМИ ШИШКАМИ. Шишек так много, что под их тяжестью склонились концы ветвей. 1.) у прилагательных графически обозначьте окончания, укажите род, число, падеж. 2.) определите синтаксическую роль выделенных слов, подчеркните их как члены предложения. если что, то слова большими буквами это (выделенные слова)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимнем окончание ЕМ, м.р., Т.п., холодное окончание ОЕ, ср.р., В.п., тусклое окончание ОЕ, ср.р. В.п., лесную окончание УЮ, ж.р., В.п., крупными окончание ЫМИ, мн.ч., Т.п.
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