В зимние сумерки нянины сказки Саша любила. Поутру с салазки Саша садилась, летела стрелой полная счастья с горы ледяной. Няня кричит: «Не убейся родная!» Саша, салазки свои погоняет, весело мчится, на полном бегу набок ...
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В зимние сумерки нянины сказки Саша любила. Поутру с салазки Саша садилась, летела стрелой полная счастья с горы ледяной. Няня кричит: «Не убейся родная!» Саша, салазки свои погоняет, весело мчится, на полном бегу набок салазки - и Саша в снегу! Выбьются косы, растреплется шубка- Снег отрясает, смеётся, голубка! Не до ворчанья и няне седой, любит она её смех молодой. Определите тему и ключевые слова.2)какое настроение создает этот текст 3)слова которые передают настроение Саши . К каким частям речи они относятся??????????????
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