В зоопарк привезли корм для животных: 9 мешков моркови и 6 мешков капусты. в каждом ??ешке было одинаковое количество овощей. капусты было было на 21 кг меньше, чем моркови. сколько всего кг овощщей привезли в зоопарк?

Математика
В зоопарк привезли корм для животных: 9 мешков моркови и 6 мешков капусты. в каждом ??ешке было одинаковое количество овощей. капусты было было на 21 кг меньше, чем моркови. сколько всего кг овощщей привезли в зоопарк?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6=3 мешка (весят 21 кг) 21 кг : 3 = 7 кг (в одном мешке) 9+6=15 мешков всего 7 кг * 15 = 105 кг овощей Ответ: в зоопарк привезли всего 105 кг овощей
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