В зоопарк привезли корм для животных: 9 мешков моркови и 6 мешков капусты. в каждом ??ешке было одинаковое количество овощей. капусты было было на 21 кг меньше, чем моркови. сколько всего кг овощщей привезли в зоопарк?

Математика

В зоопарк привезли корм для животных: 9 мешков моркови и 6 мешков капусты. в каждом ??ешке было одинаковое количество овощей. капусты было было на 21 кг меньше, чем моркови. сколько всего кг овощщей привезли в зоопарк?

Автор: Гость