В зрительном зале две прямоугольные области зрительских кресел: одна 10 на 12, а дру??ая 17 на 8. Какое минимальное количество битов потребуется для кодирования каждого места в автоматизированной системе?

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В зрительном зале две прямоугольные области зрительских кресел: одна 10 на 12, а дру??ая 17 на 8. Какое минимальное количество битов потребуется для кодирования каждого места в автоматизированной системе?

Автор: Гость