В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения Вид химической связи А) Ковалентная неполярная Б) Ионная В) Ковалентная полярная Г) Металлическая Химическое соединение 1) O2 2) Br2 3) Zn 4...
Химия
В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения Вид химической связи А) Ковалентная неполярная Б) Ионная В) Ковалентная полярная Г) Металлическая Химическое соединение 1) O2 2) Br2 3) Zn 4) MgCl2 5) CaO 6) HCl
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А1 2 Б 4 5 В 6 Г3 аааааааааааа
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