В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения Вид химической связи А) Ковалентная неполярная Б) Ионная В) Ковалентная полярная Г) Металлическая Химическое соединение 1) O2 2) Br2 3) Zn 4...

Химия
В1. Установите соответствие между типом химической связи и формулой соединения Вид химической связи А) Ковалентная неполярная Б) Ионная В) Ковалентная полярная Г) Металлическая Химическое соединение 1) O2 2) Br2 3) Zn 4) MgCl2 5) CaO 6) HCl
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1 2 Б 4 5 В 6 Г3 аааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Пети 100 рублей но торт стоит 199 рублей ему Лена дала 6 рублей 80 копеек - А Вова дал ему 27 рублей 10 копеек сколько не хватает Пете на торт?
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить вопросы на казахском языке к тексту. Менің пәтері?? үш бөлмелі.Мынау-шағын дәліз.Оң жақта-асүй.Сол жақта-қонақ бөлм...
Ответить
Другие предметы
Напишите пожалуйста сочинение на казахском языке на тему "подарок".
Ответить
Литература
Написать былину 5 класс про что нибудь
Ответить
Русский язык
Вставьте приставку корень суффикс окончание плиз
Ответить