В2. Соединениями с ионной связью являются: 1) NH3 3) BaCl2 5) ZnS 2) CO2 4) Al I3 6) O2 Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания единиц измерения. В3. Относител...
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В2. Соединениями с ионной связью являются: 1) NH3 3) BaCl2 5) ZnS 2) CO2 4) Al I3 6) O2 Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания единиц измерения. В3. Относительная молекулярная масса хлорида бария BaCl2 равна __________.
Ответ(ы):
Гость:
B2-354 B3 = 137 +71=208
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