В6. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физи...

В6. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. Объясните пожалуйста, как решать?

Допустим О - это "орёл", который будет обозначать выигрыш жребия «Физиком», другую сторону монеты обозначим Р - "решка" проигрыш. Тогда благоприятных комбинаций три: О - О - Р О - Р - О Р - О - О Всего будет комбинаций восемь: Р - Р - Р Р - Р - О Р - О - О О - О - О О - О - Р О - Р - Р О - Р - О Р - О - Р Можно не рассматривая всех этих комбинаций применить формулу 2 = 8. Отношение числа благоприятных комбинаций к числу всех комбинаций - это и есть искомая вероятность 3/8 = 0,375 Ответ: 0,375