Вагон поезда, движущегося со скоростью 36 км/час, был пробит пулей , летевший перпендикулярно к движения вагона. Одно отверстие в стенках вагона смещено относительно другого на 3 см. Ширина вагона - 2,7 м. Какова скорость движе...
Физика
Вагон поезда, движущегося со скоростью 36 км/час, был пробит пулей , летевший перпендикулярно к движения вагона. Одно отверстие в стенках вагона смещено относительно другого на 3 см. Ширина вагона - 2,7 м. Какова скорость движения пули?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v₀ = 36 км/ч = 10 м/c = 1000 см/c - скорость вагона ΔS = 3 см - смещение вагона за время пролета пули S = 2,7 м - ширина вагона ------------------------------------------- Найти: v=? Решение: v₀ = 10 м/c = 1000 см/c тогда 3 см вагон пройдет за t = ΔS/v ₀ = 3/1000 = 0,003 с Но это же время пуля летела от одной стенки до другой. Следовательно,пуля пролетела вагон от стенки до стенки (2,7 м) за 0,003 с. Тогда скорость пули: v = S/t = 2,7 / 0,003 = 2700/3 = 900 м/c Ответ: 900 м/с
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