ВАЛЕ 16 ЛЕТ.ОНА НА 2 ГОДА СТАРШЕ ЛЕНЫ.ЛЕНА НА 5 ЛЕТ СТАРШЕ ТАНИ.СКОЛЬКО ЛЕТ ТАНЕ И НА СКОЛЬКО ЛЕТ ОНА МЛАДШЕ ВАЛИ?

Разное

ВАЛЕ 16 ЛЕТ.ОНА НА 2 ГОДА СТАРШЕ ЛЕНЫ.ЛЕНА НА 5 ЛЕТ СТАРШЕ ТАНИ.СКОЛЬКО ЛЕТ ТАНЕ И НА СКОЛЬКО ЛЕТ ОНА МЛАДШЕ ВАЛИ?

Автор: Гость