ВАЛЕ 16 ЛЕТ.ОНА НА 2 ГОДА СТАРШЕ ЛЕНЫ.ЛЕНА НА 5 ЛЕТ СТАРШЕ ТАНИ.СКОЛЬКО ЛЕТ ТАНЕ И НА СКОЛЬКО ЛЕТ ОНА МЛАДШЕ ВАЛИ?
Разное
ВАЛЕ 16 ЛЕТ.ОНА НА 2 ГОДА СТАРШЕ ЛЕНЫ.ЛЕНА НА 5 ЛЕТ СТАРШЕ ТАНИ.СКОЛЬКО ЛЕТ ТАНЕ И НА СКОЛЬКО ЛЕТ ОНА МЛАДШЕ ВАЛИ?
Ответ(ы):
Гость:
Валя - 16 Лена - 14 Таня - 9 Таня меньше Вали на 16-9 = 7 лет
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