Вам известно, что площядь прямоугольника S определяется по формуле S=a*b. где a-ширина, b-длина прямоугольника. Впишите слова lt;ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАgt; и lt;обратно пропо рциональнаgt; в следующие предложения 1,...

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Вам известно, что площядь прямоугольника S определяется по формуле S=a*b. где a-ширина, b-длина прямоугольника. Впишите слова lt;ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАgt; и lt;обратно пропо рциональнаgt; в следующие предложения 1, Площадь прямоугольника S ... ширине при постоянной длине 2, Длина прямоугольника ... ширине при постоянной площади

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