Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме "Семья и ее роль в обществе". Составьте план по теме. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более должны содержать подпункты.
Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме "Семья и ее роль в обществе". Составьте план по теме. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более должны содержать подпункты.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Семья-это это малая группа,основанная на браке или на кровном родстве,связанная общим бытом,взаимной помощью,моральной и правовой ответственностью. Во первых, семья продолжает человеческий род, во вторых, семья берет воспитание детей, в третьих , семья удовлетворяет потребность человека, в четвёртых,семья играет важную роль в организации домашнего хозяйства,ведение семейного бюджета. Выполняя эти функции,семья придает устойчивость и стабильность обществу.