Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Сколько различных графиков дежурств можно составить?

Математика

Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Сколько различных графиков дежурств можно составить?

Автор: Гость