Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Сколько различных графиков дежурств можно составить?

Математика
Ваня Даня Саня и Таня пошли в двухдневный поход каждый день будет дежурить 1 турис?? никто не будет За время похода дежурить более одного раза Сколько различных графиков дежурств можно составить?
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Гость:
Ваня, Даня, Саня. Даня, Саня, Таня. Саня, Таня, Ваня Можно составить 3 графика дежурств
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